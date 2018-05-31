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KÜÇÜCEK ÖĞRENCİ YURDUNDA İFTAR

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KÜÇÜCEK ÖĞRENCİ YURDUNDA İFTAR

Akyazı Küçücek Öğrenci Yurdu her yıl
Bu haber 2018-05-31 12:11:21 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

 

Akyazı’ya bağlı Küçücek Öğrenci yurdu her yıl Ramazan ayı içinde verdikleri geleneksel iftarını dün akşam verdi.

Akyazı Belediyesi  Meclis üyesi Harun Köymen ve yurt görevlilerinin ev sahipliğinde verilen iftar bir çok yakın dostu bir araya getirdi.

Öğrenci yurdu bahçesinde verilen iftara  Karapürçek Belediye Başkanı  Orhan Yıldırım, ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, iş adamları, Küçücek eski Belediye Başkanı Yaşar Akgün, Belediye Meclis üyesi Ruhi Yılmaz, Hikmet Kurt, Eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Akyazı Vergi dairesi Müdürü Ali Ilgaz ve yurt çevreleri katıldı.

İftar sonrası kılınan akşam namazı sonrası yakın dostlar çay sohbetleri ile bir süre daha yurt görevlilerinin misafirleri oldular.

Ev sahipliği görevini en iyi şekilde yapan Harun Köymen  iftara katılan misafirlerine teşekkür ettiler.
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