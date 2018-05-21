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KUZULUKTA KANALİZASYON DERELERİ KİRLETİYOR

Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde çalışmaları 5.yıla giren kanalizasyon
Bu haber 2018-05-21 21:03:26 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde çalışmaları 5.yıla giren kanalizasyon çalışmaları bir türlü son bulmuyor.

Kontrolsüz bir şekilde yapımı sürdürülen kanalizasyonun daha tamamlanmadan birçok ev ve işyerlerinin fosseptik atıklarının şebekeye bağlanması sonucu ortaya çıkan manzara hiç de hoş karşılanacak bir manzara oluşturmuyor.

Geniş bir alana yayılmış durumda olan Kuzuluk Mahallesi sakinleri fosseptik atıklarının çalışmaları daha tamamlanmayan ve gideri olmayan kanalizasyona gelişi güzel bir şekilde bağlanması sonucu ortaya çok çirkin görüntülerin çıkmasının yanı sıra ortaya yaydığı pis kokunun artık çekilemeyecek bir noktaya geldiğini belirterek yetkililerin bu sorunu acilen çözüme kavuşturması hususunda göreve davet ediyorlar.

Çalışmalar tamamlanmamasına rağmen ev ve işyeri fosseptik atıklarının bağlandığı kanalizasyonun direk olarak Kalyen deresi başta olmak üzere diğer derelere direk olarak aktığını söyleyen Kuzuluk Mahalle sakinleri, bu durumun sağlık açısından da sakıncalı olduğunu altını çizerek fosetptik pisliklerinin akıtıldığı derelerden hayvanlarımız su içiyor, insanlarımız bağ, bahçe ve tarlalarını yine bu suyla suluyorlar o nedenle bu sorun sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bezler bir taraftan bu işin sahibi olan SASKİ ile birlikte İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerini de bizi bir an önce bu pislikten, pis kokulardan ve sağlık sorunundan kurtarmaları için göreve davet ediyoruz açıklaması yapıyorlar.

 
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