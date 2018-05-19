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DİN GÖREVLİLERİ DAYANIŞMASI

Her meslekte olduğu gibi Din görevlilerinde de dayanışma
Bu haber 2018-05-19 00:29:01 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

 

Her meslekte olduğu gibi Din görevlilerinde de dayanışma, dayanışma içinde olmayanlar tarafından imrenilir. Bu dayanışmanın en güzel örneğini Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesi Merkez Camiinde görmek mümkündür.

Kuzuluk Merkez Cami İmamının askere gitmesi nedeniyle boşalan kadroya yine Kuzuluk Orta Mahalle Esentepe Camii İmamlığı yaparken atanan Necati Güven ile Akyazı Belediyesi İmamlığından emekli Hafız Mustafa Kurukuz arasındaki samimiyet ve sergiledikleri birbirlerini tamamlayıcı davranışları  cami cemaatini de memnun ediyor.

Hafız Mustafa Kurukuz’un doğma büyüme Kuzuluk Şose Mahallesi sakini olduğunun altını çizen cami cemaati, Hafız kardeşimizin bize yaptığı hizmetleri asla unutmamız mümkün değildir. Kendisine her zaman şükran borçluyuz ve hizmetleri içinde teşekkür ederiz demeyi ihmal etmiyorlar.

Kuzuluk Merkez Cami cemaati biri camimizin imam hatibi, diğeri bu meslekte yıllarını vermiş değerli bir komşumuz ve kardeşimiz. İki din görevlisinin bu şekilde birbirlerine sevgi ve saygıya dayalı davranışları bizleri son derece memnun ve mutlu ediyor. Onların bu güzel birlikteliklerinin herkese örnek olmasını temenni ediyoruz açıklaması yaptı.

 
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