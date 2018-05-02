ZEYNUR ERSOY TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı’nın sevilen ailelerinden biri olan Ersoy ailesi bir büyüğünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Rahatsızlanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alınan 70 yaşındaki Zeynur Ersoy burada hayatını kaybetti.
Evinden alınarak Gazi Süleyman paşa Camiine getirilen Zennur Ersoy, burada öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Pazarköy mahallesindeki aile mezarlığına götürülerek orada gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine Siyasiler, STK başkanları, Mahalle Muhtarları, bazı kamu personeli, Ersoy ailesinin yakınları ile kalabalık cemaat katıldı.