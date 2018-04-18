TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR

12-15 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılan kulüpler arası

Bu haber 2018-04-18 23:51:15 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

12-15 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılan kulüpler arası 14-15 yaş grubu serbest güreş şampiyonasına katılan Milli güreşçi ve antrenör Kamil Özdağ’ın talebelerinden ilk 16 içine girmeyi başaran 44 Kg. da Taner Algan 3.cü, 48 Kg. da Erhan Algan 5.ci ve 38 Kg. da Yasin Karagöz8-10 Mayıs tarihlerinde Afyon’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Şampiyona sonrası konuşan Antrenör Kamil Özdağ, Eskişehir de yapılan şampiyonaya 46 İl’den 750 sporcunun katıldığını belirterek bu şampiyonada güreşçilerimizin kıyasıya bir mücadele sonunda Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanması bizi son derece mutlu etmiştir. Yoğun geçen ç alışmalarımızın meyvelerini bu tür şampiyonalarda alıyor olmamız bizi daha da çalışmaya sevk ediyor. Burada ki amacımız Akyazı’mızı Türkiye’nin her yerinde başarıyla temsil etmek ve başarılar elde ederek güzel İlçemize geri dönmektir açıklaması yaptı.