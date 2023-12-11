ULUKÖYLÜ AİLESİNDEN GURBETÇİ HAFIZ ALİ ULUKÖYLÜ VEFAT ETTİ

Akyazı’nın en kalabalıkı ailelerinden Uluköylü Ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısını yaşadı. Akyazı’nın eski şoför esnaflarından merhum Mithat Uluköylü’nün oğlu,

Akyazı’nın en kalabalıkı ailelerinden Uluköylü Ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısını yaşadı.

Akyazı’nın eski şoför esnaflarından merhum Mithat Uluköylü’nün oğlu, Merhum Erol ve Hasan ile Mustafa Ulıuköylü’nün kardeşleri, Avusturya Linz iline bağlı Traun İlçesinde ikamet eden ve bir süredir İstanbul’da rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan Hafız Ali Uluköylü tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi 11 Aralık 2023 Pazartesi (Bugün) Akyazı’daki hanesinde alınan helallikten sonra getirildiği Pazarköy Mahallesi Merkez Camiinde kılınan öğle ce cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhum Hafız Ali Uluköylü’yü son yolculuğuna uğurlamak üzere Avusturya’dan gelen bir gurup Gurbetçi arkadaşı da cenazeye katıldı.

Merhum Ali Uluköylü’e Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

MERHUM HAFIZ ALİ ULUKÖYLÜ'YÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMAK ÜZERE AVUSTURYA'DAN BİR GURUP ARKADAŞI DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI.