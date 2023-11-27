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  • TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
Vefat
Giriş Tarihi : 27-11-2023 18:43

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Çalıştığı İş yeriden çıkıp evine gitmek üzere kendisinin kullandığı otomobili ile yola çıkan ve Akyazı Ada Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Çalıştığı İş yeriden çıkıp evine gitmek üzere kendisinin kullandığı otomobili ile yola çıkan ve Akyazı Ada Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek tol kenarındaki direğe çarparak ağır yaralanan, tedavi i,çin hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 23 yaşındaki Oktay Göçer Akyazı Kumköprü mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuklu Oktay Göçer’in vefatı ailesi ve yakınları arasında derin üzüntü yarattı.

 
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