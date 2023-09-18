TARANOĞLU’NDAN VEFA ZİYARETİ

​​​​​​​Anavatan Partisinin Güçlü isimlerinden Parlamentoya 18-19-20 ve 21. Dönem Sakarya Milletvekili olarak giren, iktidarlarında Devlet Bakanlığı ve

Anavatan Partisinin Güçlü isimlerinden Parlamentoya 18-19-20 ve 21. Dönem Sakarya Milletvekili olarak giren, iktidarlarında Devlet Bakanlığı ve Orman Bakanlığı yapan Ersin Taranoğlu, Akyazı Tahirbey (Balbalı) Mahallesine gelerek Milletvekilliği zamanında Muhtarlık yapan ve birlikte çalıştığı ve rahatsız olduğunu öğrendiği adı efsane muhtara çıkmış Ziyafettin Özbelli’yi evinde ziyaret etti.ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eski Bakan Taranoğlu’nun ziyaretini “vefalı bir da davranış” olarak değerlendiren Ziyafettin Özbelli ve kardeşi Esin Özbelli Taranoğlu’na teşekkür ettiler.