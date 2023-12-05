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  • KAZA KURBANI KÜÇÜCEK’Lİ RAHİM ABASI YANIK GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Vefat
Giriş Tarihi : 05-12-2023 15:36   Güncelleme : 05-12-2023 15:46

KAZA KURBANI KÜÇÜCEK’Lİ RAHİM ABASI YANIK GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Edirne’de tır sırasını sollayan Tır şoförüyle  tartıştığı esnada başka bir tırın çarpması sonucu Rahim Abasıyanık hayatını kaybetti.

KAZA KURBANI KÜÇÜCEK’Lİ RAHİM ABASI YANIK GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Edirne’de tır sırasını sollayan Tır şoförüyle  tartıştığı esnada başka bir tırın çarpması sonucu Rahim Abasıyanık hayatını kaybetti.

Edirne’de  Hamzabeyli Sınır Kapısı’na gitmek için tır kuyruğunda bekleyen 43 yaşındaki Rahim Abasıyanık, sırada beklemek istemeyen ve sollamaya çalışan bir tır sürücüsünü durdurdu. Tır sürücüsü ile tartışan Abasıyanık’a, karşı yönden gelen Rafet Süleymanoğlu yönetimindeki 34 ZM 0614 plakalı tır çarptı. Abasıyanık, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

CENAZE AKYAZI’DA DEFNEDİLİ

Akyazı  Küçücek Cumhuriyet Mahallesi halkından Ramis Abasıyanık'ın Oğlu, Melih Abasıyanık'ın Babası, Necmettin ve Cevdet Sülü'nün Yeğenleri Rahim Abasıyanık vefat etmiştir. Cenazesi bugün Küçücek Mahallesi Sakalar Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve cenaze namazının ardından göz yaşları arasında  aile mezarlığında  toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. BİZİM kyZI

Babası: Ramis Abasıyanık  0537 370 41 60

 
 
 
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