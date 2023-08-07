GURBETÇİ ULUKÖYLÜ AİLESİNE AKYAZI’LI GELİN

Aslen Akyazı’lı olup Yaşamlarını Avusturya’nın Traun kentinde sürdüren Uluköylü ailesinden Merhum Mithat Uluköylü’nün oğlu Ali Uluköylü oğullarından birini daha evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.
Saadet-Ali Uluköylü çiftinin yakışıklı delikanlısı Serdar Uluköylü ile Yeter-Halil İbrahim Kefelioğlu çiftinin güzel kızları İrem Kefelioğlu Akyazı Kıraat Eğitim Merkezinde düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.
Kuran-ı Kerim ve mevlid-i şerif okuması ile başlayan düğün merasiminde yapılan duanın ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.