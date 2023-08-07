Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 07-08-2023 16:55

GURBETÇİ ULUKÖYLÜ AİLESİNE AKYAZI’LI GELİN

​​​​​​​Aslen Akyazı’lı olup Yaşamlarını Avusturya’nın Traun kentinde sürdüren Uluköylü ailesinden Merhum Mithat Uluköylü’nün oğlu

GURBETÇİ ULUKÖYLÜ AİLESİNE AKYAZI’LI GELİN

Aslen Akyazı’lı olup Yaşamlarını Avusturya’nın Traun kentinde sürdüren Uluköylü ailesinden Merhum Mithat Uluköylü’nün oğlu Ali Uluköylü  oğullarından birini daha evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Saadet-Ali Uluköylü çiftinin yakışıklı delikanlısı Serdar Uluköylü ile Yeter-Halil İbrahim Kefelioğlu çiftinin güzel kızları İrem Kefelioğlu  Akyazı Kıraat Eğitim Merkezinde düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Kuran-ı Kerim ve mevlid-i şerif okuması ile başlayan düğün merasiminde yapılan duanın ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

 

 
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