Gazetecilerden doktorlara TIP bayramı kutlaması

​​​​​​​Akyazı’da görev yapan Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Kenan Certel, Akyazı Net sahibi Alaattin Onur ve radyo programcısı ve sunucu Remzi Armağan (Gönül dostu) Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar toplantıya katılmak için Sakarya’da olduğu için yerine

Akyazı’da görev yapan Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Kenan Certel, Akyazı Net sahibi Alaattin Onur ve radyo programcısı ve sunucu Remzi Armağan (Gönül dostu) Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar toplantıya katılmak için Sakarya’da olduğu için yerine Başhekim yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran’a, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Tok ve serbest çalışan basın dostu Dr. Yaşar Yılmaz’a birer ziyaret gerçekleştirip 14 Mart TIP bayramlarını kutladılar beraberlerinde getirdikleri çiçekleri takdim ettiler.

Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz Başhekim yardımcısı Savaş Taşkıran’a, astanesiAkyazı Belediyesi Meclis Üyesi Ergün Öztürk de gazetecilerin Devlet hastanesini ziyaretlerine eşlik etti.

Ziyarette konuşan gazeteciler, mesleklerini insan hayatı için icra eden doktorlarımızın 14 Mart TIP bayramlarını kutlamak için bu ziyaretleri yaptık dediler ve kendilerine başarı, sağlık ve mutluluk dilediler.

Ziyaret edilen doktorlarda bayramlarını kutlayan gazetecilere teşekkür etti ve işlerinde sağlık ve başarı dilediler.