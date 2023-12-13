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  • Emekli Polis Yusuf Öztürk Vakıf Mahallesinde Toprağa vrildi.
Vefat
Giriş Tarihi : 13-12-2023 19:49

Emekli Polis Yusuf Öztürk Vakıf Mahallesinde Toprağa vrildi.

Akyazı Vakıf Mahallesi halkından Veysel ve Yücel Öztürk’ün Babaları, Emekli Polis memuru Yusuf Öztürk Vakıf merkez camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından

Emekli Polis Yusuf Öztürk Vakıf Mahallesinde Toprağa vrildi.

Akyazı Vakıf Mahallesi halkından Veysel ve Yücel Öztürk’ün Babaları, Emekli Polis memuru Yusuf Öztürk Vakıf merkez camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Akyazı Vakıf Mahallesi halkından Veysel ve Yücel Öztürk’ün Babaları, Süleyman Toprak’ın Kayınpederi Emekli Polis memuru Yusuf Öztürk vefat etti.

Cenazesi 13 ARALIK 2023 Çarşamba ( Bugün) Vakıf Mahallesi merkez Camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Vakıf Mahallesi Aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi

 

 
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