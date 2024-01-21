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Vefat
Giriş Tarihi : 21-01-2024 21:02

DOKURCUN BELEDİYESİNİN SON BELEDİYE BAŞKANI RUHİ YILMAZ’IN BABA ACISI

Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesi Eşrafından Dokurcun Eski Belediye Başkanı Ruhi Yılmaz'ın Babası, Ümit ve  Necmi Yılmaz’ın dedeleri  Necmi Yılmaz vefat etti.

DOKURCUN BELEDİYESİNİN SON BELEDİYE BAŞKANI RUHİ YILMAZ’IN BABA ACISI

Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesi Eşrafından Dokurcun Eski Belediye Başkanı Ruhi Yılmaz'ın Babası, Ümit ve  Necmi Yılmaz’ın dedeleri  Necmi Yılmaz vefat etti.

Merhum Necmi Yılmaz’ın Cenazesi bugün Dokurcun Merkez camiinde kılınan öğlen namazını müteakip Dokurcun  aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

 

Oğlu: Ruhi Yılmaz - 0532 748 70 01

Torunları: Necmi Yılmaz- 0533 434 65 00

                  Ümit Yılmaz: - 0533 720 68 26

 
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