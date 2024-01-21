DOKURCUN BELEDİYESİNİN SON BELEDİYE BAŞKANI RUHİ YILMAZ’IN BABA ACISI

Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesi Eşrafından Dokurcun Eski Belediye Başkanı Ruhi Yılmaz'ın Babası, Ümit ve Necmi Yılmaz’ın dedeleri Necmi Yılmaz vefat etti.
Merhum Necmi Yılmaz’ın Cenazesi bugün Dokurcun Merkez camiinde kılınan öğlen namazını müteakip Dokurcun aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Oğlu: Ruhi Yılmaz - 0532 748 70 01
Torunları: Necmi Yılmaz- 0533 434 65 00
Ümit Yılmaz: - 0533 720 68 26