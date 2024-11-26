BYPASS AMELİYATI OLAN MİLLİ GÜREŞÇİ KAMİL ÖZDAĞ TABURCU EDİLDİ

Sakarya/Akyazılı milli güreşçi Kamil Özdağ bir süre önce kalp rahatsızlığı dolayısıyla bypass ameliyatı olmuştu. Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonu olarak da adını tarihe yazdıran Kamil Özdağ, bir süre hastanede yattıktan sonra taburcu oldu.

Özdağ’ın yakınları doktorların tavsiyesi üzerine Kamil Özdağ hastanede kaldığı süre içinde ziyaretçi kabul edemedi. Milli güreşçi için sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı atıldı. Akyazı'nın sevilen ismi Kamil Özdağ sosyal medya üzerinden telefonla arayan, soran ve mesaj atan herkese teşekkür etti.

Yakınları Milli güreşçi Özdağ'ın sağlık durumu iyi olduğunu bir süre daha evinde istirahat etmesi gerektiğini belirttiler.

KAMİL ÖZDAĞ KİMDİR?

Kamil Özdağ, 1953 yılında sakarya'da doğdu. 1972 yılında Adapazarı Emniyet spor Kulübü'nde güreş sporuna başladı. 1973 yılının Mart ayında Vatani görevi için askere giden Özdağ, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katıldı ve Kıbrıs Gazisi olarak görevini tamamladı. 1974 yılının Kasım ayında vatani görevini tamamladıktan sonra İstanbul Tekel spor Kulübü'nde güreş hayatına devam etti.

1975 yılında Türkiye Şampiyonu oldu ve 1976 yılında Milli takıma seçildi. 1976 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpleri Şampiyonası'nda birinci oldu. Bu şampiyonadan sonra 1976 yılında Montreal Olimpiyat Oyunlarına katıldı. 1977 yılında Bursa Tofaş Sas Kulübüne transfer oldu ve Avrupa Şampiyon Kulüpler kupasında 52 kg'da Avrupa ikincisi oldu. 1978-1979 ve 1980 yıllarında Almanya Lig müsabakalarında güreş hayatına devam etti ve burada Sikletimde Almanya Şampiyonluğu elde etti. 1981 yılında İstanbul Simtel spor Kulubüne transfer oldu ve 2 yıl güreş hayatına devam etti.

Özdağ, 2 defa Dünya Şampiyonası, 6 defa Avrupa Şampiyonası elde etti. 1 defa 1976 yılında Montreal Olimpiyat oyunlarına katıldı. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası ve Dankolov turnuvalarında da dereceler elde etti. 1984 yılında Adapazarı Emniyet spor Kulübüne transfer oldu. 1987 yılında Jübile yaparak güreş hayatını sonlandırdı. 1990 yılında Akyazı Belediyesi'nde Yıldızlar ve Minikler ketegorisinde antrenörlük yapmaya başladı. Yetiştirdiği sporcularından Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılanlar ve dereceler elde eden sporcuları var.

Her yıl yapılan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na 2007 yılında katılarak Dünya Şampiyonu olmasının ardından 2008 yılında Rusyada yapılan Veteranlar Dünya Şampiyonası'na katılarak dünya üçüncüsü oldu. 2009 yılında ise Ankara da yapılan Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak aktif güreş yapmayı sonlandırdı.

Özdağ, evli ve dört çocuk babasıdır.