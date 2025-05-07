Akyazı’dan 63 ünite kan bağışı daha

​​​​​​​Sakarya’dan her hafta çarşamba ve Cuma günleri gelen kan bağış toplama ekibi bu Çarşamba günü de 63 ünite kan bağışı toplayarak Sakarya’ya geri döndü.

Sakarya’dan her hafta çarşamba ve Cuma günleri gelen kan bağış toplama ekibi bu Çarşamba günü de 63 ünite kan bağışı toplayarak Sakarya’ya geri döndü.

Çarşamba günkü bağış toplama kampanyasına Eyyüp Genç Fen Lisesinin 11. Sınıf öğrencileri destek verdi. Öğrenciler gerek kan bağış arabasının önünde, gerekse çarşı içinde karşılaştıkları ve yaşları ve sağlık durumları kan vermeye müsait olan her Akyazılıdan bağış için ikna etmeye gayret gösterdiler ve bu çabaları ekibin 63 ünite kan bağışı toplamasına büyük katkı sağlamış oldular.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, bağış konusunda öğrencilerimizin gösterdiği gayret gerçekten takdire şayandı. Eyyüp Genç Fen Lisemizin 11. Sınıf öğrencilerini yürekten kutluyorum açıklaması yaptı.