AKYAZI TERMİNALİNE İLK KAZMA

Yıllardan beri eksik olan ve bu eksikliği büyük ölçüde hissedilen Akyazı terminalinin temeline bugün

Bu haber 2021-04-26 18:29:56 eklenmiş ve 151 kez görüntülenmiştir.

Yıllardan beri eksik olan ve bu eksikliği büyük ölçüde hissedilen Akyazı terminalinin temeline bugün yapılan mini bir törenle ilk harç konuldu.

Fatih mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında bulunan 3500 metrekarelik alana yapılacak olan Akyazı terminali nihayet gerçek oluyor.

2 KEZ İHALEYE ÇIKMIŞTI

Akyazı Belediyesinin yapmayı düşündüğü terminal için iki kez ihale yapıldı. 9 Kasım 2020 tarihinde yapılan İlk ihaleye katılan olmadığı için ertelenmişti. İkinci ihale ise 25 Aralık 2020 tarihinde yapıldı. Ve ihaleye bu defa 6 firma katıldı.

İhaleyi İstanbul’dan KUT PROJE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. aldı. Belediyenin yer teslimini yapmasından sonra ihaleyi kazanan firma çalışmasını başlattı. Temele ilk harç bu gün döküldü.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, temelini attığımız orta garajın yapılmasıyla önemli bir sorunu çözmüş olacaklarını söyledi. Ve daha sonra diğer eksiklerimizi gidermek için bütün imkanlarımızı kullanacağız. Dedi.

Başkan Soykan yeni garajın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akyazı Terminalinin bu yıl içinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.