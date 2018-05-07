BAKAN SOYLU “ ALINAN KARARI ASİL BİR KARAR OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”

Cemiyetlerde ateşli silah kullanılması ve alkol tüketilmesinin sebep olduğu

Bu haber 2018-05-07 13:36:32 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Cemiyetlerde ateşli silah kullanılması ve alkol tüketilmesinin sebep olduğu pek çok acı olayı ve can kayıpları yaşan abhazlar 2004 yılında Sakarya’nın Kayalar Mahallesinde yaşanan talihsiz kazanın ardından, toplum büyüklerinin çağrısı ve tüm abhaz köy temsilcilerinin katılıyla yapılan toplantılar sonunda ateşli silah ve alkol kullanımı yasaklanmıştı. Alınan bu karar daha sonra yazılı hale getirilmiş ve ciddi yaptırımlarla da güçlendirilmişti.

Aradan geçen 14 yıl içerisinde Abhaz ayhabaları (büyükleri) tarafından alınan bu kararın eksiksiz ve harfiyen uygulayan gençler için o kararı alan büyükler alınan kararın yıldönümü olan 6 Mayıs 2018 Pazar günü Akyazı’nın Balbalı (Bedil Tahirbey-Bedil Kadirbey) Mahallesinde bir teşekkür yemeği verdi ve yemek sonrasında da şurasını gerçekleştirdi.

Konuşmalar

Yemek sonrası yapılan şura saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Merve Toy (Bicnupha) tarafından başarıyla sunulan Şuranın ilk konuşmasını misafirlerine ev sahipliği yapan Bedil Tahirbey Mahalle Muhtarı Coşkun Demir yaptı. Demir konuşmasında düzenlenen şuraya katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye Abhaz Derneklerin Onur Kurulu ve ayhabalar (büyükler) başkanı Adem Gümüş (Neheriya) geldi. Gümüşte konuşmasında aldıkları kararı eksiksiz yerine getiren gençlere övgüler yağdırdı ve bu gelenek ve aldığımız bu karar ilelebet devam edecektir dedi ve katılım gösteren protokole teşekkür etti.

Daha sonra Dünya Abhaz Birliği Başkanı Musa Egzekos kürsüye geldi. Abhaz gençlerinin geçmişte olduğu gibi bugünde büyüklerine saygılı ve geleneklerine bağlı olduklarını söyledi ve alınan bu kararın 14 yıldan beri aksaksız bir şekilde uygulanıyor olmasının da bu saygının ve geleneğin önemli rol oynadığını belirtti ve gençlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’da konuşmasında şunları söyledi “Bugün güzel bir gün. Değerlere bağlılığı, metaneti, büyüklere saygıyı, misafirperverliği, komşuluğu, akraba hukukunu, zarafeti, güzelliği kendilerine şiar edinmiş kadim bir medeniyetin taşıyıcısı olan Kafkas kökenli kardeşlerimizle birlikte olduğum için bu gün benim için güzel bir gün. Aldığınız kararla kanayan yaramız olan düğün ve cemiyetlerde silah atma ve alkol kullanma yasağını sonuna kadar destekliyorum ve aldığınız bu karardan ötürü herkesi yürekten kutluyorum”

Kürsüye gelen CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hayli etkili ve güzel bir konuşma yaptı. Abhaz gençleri büyüklerin aldığı kararı uygulayarak asaletlerini ortaya koymuşlardır. Bizde küçükler ve gençler büyüklerine karşı asla baş kaldırmaz. Şartlar ne olursa olsun büyüklerin kararlarına her zaman saygı duyarlar ve alınan kararları da harfiyen uygularlar. Çünkü büyüklerimiz bizleri böyle yetiştirdi dedi.

Alınan bu kararın uygulanıyor olmasının ülke genelinde örnek gösterilen bir davranış olduğunun da altını çizen Özkoç, bu karara yalnız Abhazlar değil tüm Türkiye uymalı. Sevineceğim yerlerde üzüntü yaşamamak için uymalı. Akyazı Balbalı Mahallesinden bütün Türkiye’ye sesleniyorum “sizde bizim aldığımız karar gibi karar alın ve gençlerinizden aldığınız o karara uymalarını isteyin dedi.

Ana yurdumuz Türkiye Abhazya’dan zorunlu olarak göç eden büyüklerimize kucak açtı. Yemeğini ve ekmeğini bizimle paylaştı. Bizi bağırlarına bastılar. Onlara Abhazlılar olarak ne kadar teşekkür etsek azdır. Huzurunuzda bir kez daha büyüklerimize kucak açanlara teşekkür ediyorum diyen Milletvekili Engin Özkoç, bir tarafta ANA VATANIMIZ ve BAYRAĞIMIZ, diğer tarafta da ATA VATANIMIZ ve BAYRAĞIMIZ var.Bizler ikisine de büyük saygı duyuyoruz. Apsına can demektir can ülke demektir. Bizim dünyada düşmanımız yoktur. Hepsini kardeş gibi görürüz ve severiz. Bizler mutlu yaşamak ve mutlu olmak istiyoruz. Bizler bu güzel yurdumuzun devamı için savaştık ve canlar verdik. Buradan bizi yöneten büyüklerimize sesleniyorum artık Abhazyayı tanıyalım. Diyerek konuşmasını alkışlar arasında tamamladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de konuşmasında Abhazlı büyüklerin aldığı anlamlı ve doğru kararı gençlerin harfiyen uyguluyor olması beni son derece sevindirmiştir. Huzurunuzda bende gençlerimizi kutluyorum ve bu uygulamanın ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’da Sakarya’nın tam bir mozaik olduğunu belirterek bugün burada siz Abhazlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum diye başladığı konuşmasını şöyle tamamladı “Büyükler tarafından alınan bu karar örnek bir karardır. Bende ülke geneline yayılmasını çok istiyorum. Gördüğünüz gibi Balbalı Mahallemiz tertemiz bir Mahalle. Bahçelerinin düzeni ve nizamı ile de örnek teşkil edecek bir Mahalle. Bu güzel insanların bu temizliklerinden ve tertiplerinden ötürü tebrik ediyorum ve alınan kararın nesiller boyu sürmesini temenni ediyorum”

Bakan Soylu kürsüde

Saat 15.00 de gelmesi beklenen ancak 16.30 sularında gelebilen İçişleri Bakanı Süleyman Soyluda ayağının tozuyla kürsüye davet edildi. Soylu konuşmasında neşeler, sevinçler, acılar birlikte yaşandığında işte o zaman Millet olunur. Biz çok büyük Milletiz. Allaha şükürler olsun ki, biz hiçbir zaman büyüklerimize saygısız davranmadık, davranmamız da asla düşünülemez. Biz bayramlarda, önemli gün ve gecelerde daima büyüklerimize gidip onların ellerini öper hal hatırlarını sorarız. Bu bir kültür, örf ve gelenek meselesidir. Biz öyle bir yüce Milletiz ki, bize gelmek isteyen herkese kapımızı ardına kadar açarız. Onlara aş ve iş veririz. Onlarla birlikte üzülür ve onlarla birlikte seviniriz. İşte büyük Millet böyle olur. Biz darda kalan herkese kucak açan bir Milletiz. Kimliğimizi ve inancımızı hiçbir zaman unutmayız ve unutturmayız. Bu dünyanın Hacı Veliye ihtiyacı var. Eserlerini hayranlıkla izlediği Mimar Sinan’ın aklına ihtiyacı var. Dünyanın Hacı Bektaşi’ye, Yunus Emre’ye Pir Sultan Abdal’a ve Mevlana’ya ihtiyacı var. Onlar bizde olduğu içindir ki, biz yüce bir Milletiz ve bütün dünya karşımızda olmasına rağmen yıkılmadan dimdik ayaktayız dedi.

Abhaz büyüklerinin aldığı bu karar asil bir karardır. Allah sizden razı olsun. Gençlerin büyükleri tarafından alınan bu karara tam anlamıyla uymaları takdire şayandır. Öylesine mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz ki, bu coğrafyada herkes var onların tamamı huzur içinde ve kardeşlik bağları ile birbirlerimize sıkı sıkıya bağlı olarak yaşıyoruz diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek güçlü bir Türkiye için istikrar gerekiyor. Biz güçlü ve istikrarlı olursan dünya da kimse önümüzde duramaz ve bizi yıkamaz dedi ve konuşmasını şöyle tamamladı “ Bugün İstanbul’da çok önemli toplantılara katılarak geldim. Gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan izin aldım. İzin alırken Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız Sakarya’ya, Akyazı’ya ve özellikle de Balbalılı hemşehrilerimize sevgi ve selamlarını gönderdiler. Bende buradan sizlere iletiyorum””

Yöresel yemekler yendi v e yöresel oyunlar oynandı

Bu yıl Balbalı Mahallesinde gerçekleşen şuraya katılanlara organizasyon komitesi tarafından hazırlatılan yöresel yemekler ikram edildi. Protokol de yer alan misafirlere ikram edilen yemeklerin isimleri ve tarifleri de yapıldı. Yemek sonrası ise Abhazlara has oyunlar oynandı ve ilk kez şuraya katılanlarda oynanan oyunları hayranlıkla izledi.

Organizasyon tam not aldı

Aldıkları karara harfiyen uymaları nedeniyle büyükleri tarafından yemek ikramıyla taltif edilen gençler onurlarına verilen yemekle birlikte gelen misafirlerine de güzel ev sahipliği yaparak takdir topladılar. Alınan karar gereği her Abhaz Köyünden bir temsilcinin yer aldığı organizasyonun en küçük bir aksaklığa bile meydan vermeden üstlendikleri görevini yerine getirmesi büyüklerin ve davet edilen misafirlerin bir kez daha takdirler edilmelerine neden oldu. Şuraya ev sahipliği yapan(Balbalı) Bedil Kadirbey Mahalle Muhtarı Hicran Çoklar ile Bedil Tahirbey Mahalle Muhtarı Coşkun Demir’de hiçbir aksaklığa meydan verdirmediler ve üstlendikleri görevi başarıyla tamamladılar.

Kimler katıldı

Akyazı Balbalı Mahallesinde gerçekleşen ve yoğun bir katılımın yaşandığı Abhaz Şurasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan yardımcısı Hasan Ali Çelik, Abhazya Geri Dönüş Bakanı Dbar Beslan, Dünya Abhaz Birliği Başkanı Musa Egzegos ve Genel Sekreteri İnar Gitspa, Abhazya Türkiye temsilcisi Vadim Horaziya, yardımcısı Cansuk Alazba, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya Milletvekilleri Mustafa İsen, Engin Özkoç ve Zihni Açba, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Ağır Ceza Reisi Sertaç Kesler, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı ve Hendek Kaymakamları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, Abhaz Federasyon başkanı ve yönetimi, Emniyet ve Jandarmanın üst düzey yöneticileri, STK başkanları, Mahalle Muhtarları, İl ve İlçelerde görev yapan bazı bürokratlar, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Düzce, bolu, Kayseri, Eskişehir, Bursa, Mersin ve Adana’dan akın akın gelen abhazlar katıldı.