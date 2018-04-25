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EMNİYETTEN SİLAHLI SEVİNCE HAYIR KAMPANYASI

Akyazı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından başlatılan
Bu haber 2018-04-25 23:34:33 eklenmiş ve 69 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından başlatılan ve Belediye başta olmak üzere bütün STK’ların da katkı verdiği silahlı sevince hayır kampanyasına destek olsun diye hazırlattığı broşürleri ve afişleri Akyazılıların yoğun oldukları bölgelerde dağıtarak vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Akyazı’da özellikle düğünlerde, asker eğlentilerinde, maç sonlarında, bayramlarda ve özsel günlerde yaşanmakta olan sevinç ve coşkunun silahlı şekilde yapıldığına dikkat çeken Emniyet Müdürlüğü mensupları, bu olumsuzluğun ortadan kalkması ardına başlattıkları kampanyaya Akyazılıların destek vermesini istediler.

Akyazı Emniyet Müdürlüğü ekipleri haftanın Çarşamba günleri kurulan Pazar yerine gelip alış veriş yapan Akyazılılarla buluştu ve onlara hem hazırlattıkları broşürleri ve afişleri dağıttı hem de sözlü olarak bu tür silahlı sevinçlerde insanların hayatları kaybettikleri vurguladılar ve önlem alınması bakımından kampanyayı başlattıklarını belirterek Akyazılı vatandaşların yasalara uyacaklarına olan inançlarını ifade ettiler.

Emniyet mensupları tarafından dağıtılan ve insanların kalabalık olduğu Pazar yerleri, otobüs durakları, camilerin giriş kapılarına asılan broşür ve afişlerde düğün ve asker eğlencelerinde silahlı sevinmeye hayır, adres sormayan kurşunla sevdiklerinizin hayatını karartmayın, insanların huzurunu kaçıracak davranışlardan kaçının, düğünlerde silah atmak cesaret değil cehalettir, gereksiz kornaya hayır, daat ma? Akyazı’nın huzuru ve insan sağlığı için daat ma? Yaşlılarımızın ve çocuklarımızın huzurunu bebeklerimizin uykusunu kaçırma şeklinde ifadelere yer verildiği görüldü.

Emniyet mensuplarının dağıttığı broşür ve afişleri alan Akyazılılar başlatılan kampanyaya gönülden destek vereceklerini  belirterek, bizim sağlığımız, geleceğimiz, rahat ve huzurumuz için gecesine gündüzüne katarak çalışan Emniyet mensuplarımıza başlattıkları bu kampanya için teşekkür ediyoruz v e onlara destek olmak içinde söz veriyoruz açıklaması yaptılar.

 http://www.bizimakyazi.com/files/uploads/3fa2d10f3f.JPG

 

 
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