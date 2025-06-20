Yeniden Refah'ta Ayhan Arslan güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı 3.olağan kongresini yaptı. Partinin uzun zamandır başkanlığını yürüten Ayhan Aslan tek listeyle girdiği seçimden sonra tekrar partisinin Akyazı İlçe başkanı seçildi ve böylece güven tazelemiş oldu.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı 3.olağan kongresini yaptı. Partinin uzun zamandır başkanlığını yürüten Ayhan Aslan tek listeyle girdiği seçimden sonra tekrar partisinin Akyazı İlçe başkanı seçildi ve böylece güven tazelemiş oldu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ve raporların okunması v e kabulü ile başlayan ve gerçekleşen, MKYK Üyesi Mahmut Gül tarafından yönetilen kongreye partililer yoğun ilgi gösterdi. Yapılan konuşmalarda partilerinin kısa zamanda hızla büyüdüğüne dikkat çekildi ve birlik ve beraberlik mesajları verildi. Tek listeyle girilen seçimlerde delegeler oylarını kullandı ve Ayhan Arslan ve ekibi bir kez daha göreve getirildi.

Kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Cengiz Zor konuşmasında şunları söyledi “ Parti olarak Türkiye’nin yükselen değeriyiz. Partimiz Milletimizin sesidir ve Milli Görüşünde tek temsilcisidir. Bugünkü kadromuz Ülkemizin geleceğine yön verecek düzeydedir dedi.

İlçe başkanlığına tekrar seçilen Ayhan Arslan’da seçim sonrası yaptığı konuşmasında önce kendisine ve arkadaşlarına teveccüh gösteren delegelere teşekkür etti ve akabinde şunları söyledi “ Bizim davamız bir gönül davasıdır. Partimiz sadece bir siyasi parti olarak değil inanç, ahlak ve azim mücadelesi veren bir partidir” dedi.