Erdal Karaoğlan “İyi yoldayız “

CHP Akyazı İlçe teşkilatının yönetim kurulu eski üyelerinden, çalışkanlığı ile temayüz etmiş CHP ders en benim için akan sular durur diyen Erdal Karaoğlan Bizim

CHP Akyazı İlçe teşkilatının yönetim kurulu eski üyelerinden, çalışkanlığı ile temayüz etmiş CHP ders en benim için akan sular durur diyen Erdal Karaoğlan Bizim Akyazı Haber Sitemiz bürosuna bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Arkadaşımız Salim Özyılmaz’la konuşan Erdal Karaoğlan, CHP’nin Türkiye genelinde iyi gittiğini, İyi yolda olduğunu ve yapılacak olan ilk genel seçimde de iktidar olacaklarına gönülden inandığını söyledi.

Genel başkanları Özgür Özel’in siyaseti iyi bildiğini, memleket meselelerini iyi bildiğini, çalışkan ve o kadarda ahde vefa duygusu yüksek bir insan olduğunun altını çizen Karaoğlan, iktidar olduğumuzda güzel ülkemizin çehresinin değişeceğine inandığını ve insanların bugün asık olan suratlarının o zaman güleceğini söyledi.

Bütün zorluklara rağmen CHP tarafından yönetilen belediyelerin büyük işler başardığını, vatandaşın gönüllerine girmeyi başardığını anlatan CHP Akyazı İlçe yönetim kurulu eski üyesi Karaoğlan, Akyazı teşkilatının da çok iyi çalıştığını, öncelikli olarak üye sayısını beklenmedik bir şekilde yükselttiğini, her daim vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiğini, onların dertleri ile dertlendiğini ifade ederek CHP iktidar olmak için gümbür gümbür ve koşar adım geliyor dedi.

Yaptığı ziyaret için Erdal Karaoğlan’a teşekkür eden arkadaşımız Salim Özyılmaz, bu tür ziyaretlerin sıklıkla yapılması gerektiğini söyledi.