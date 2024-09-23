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  • ZİRAAT BANKASI AKYAZI ŞUBE MÜDÜRÜ BÜLENT KOBYA’DAN KARAPÜRÇEK MÜDÜRÜNE İADEYİ ZİYARET
Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 23-09-2024 11:39   Güncelleme : 23-09-2024 11:47

ZİRAAT BANKASI AKYAZI ŞUBE MÜDÜRÜ BÜLENT KOBYA’DAN KARAPÜRÇEK MÜDÜRÜNE İADEYİ ZİYARET

​​​​​​​Bundan bir süre önce Ziraat Bankası Karapürçek Şube Müdürü Sadık Pehlivan’ın Bülent Kobya’nın Bankanın Akyazı Şube Müdürlüğüne atanması sonrası yapmış olduğu tebrik ziyareti sonrası

ZİRAAT BANKASI AKYAZI ŞUBE MÜDÜRÜ BÜLENT KOBYA’DAN KARAPÜRÇEK MÜDÜRÜNE İADEYİ ZİYARET

Bundan bir süre önce Ziraat Bankası Karapürçek Şube Müdürü Sadık Pehlivan’ın Bülent Kobya’nın Bankanın Akyazı Şube Müdürlüğüne atanması sonrası yapmış olduğu tebrik ziyareti sonrası Müdür Kobya Meslektaşı Ziraat Bankası Karapürçek Şube Müdürü Sadık Pehlivana bir iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Gazeteci Kenan Certel’in de hazır bulunduğu ziyaret samimi bir hava içinde geçti. Müdürler  kendi görev alanlarında yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişlerinde bulundular.

Şube Müdürü Sadık Pehlivan yapılan ziyaretten oldukça memnun kaldığını belirterek misafirlerine teşekkür etti.

 

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