ZİLLER BÜYÜK TATİL İÇİN ÇALDI

Akyazı'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karnelerini yapılan törenle aldılar .
Akyazı’da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında karnelerini aldı. öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
2022-2023 eğitim öğretim yılı sene sonu karne programı arın saat 11.00 Konuralp ilkokulu'nda yapıldı.
Programa katılan Akyazı kaymakamı Yakup Güney,Belediye başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Milli Eğitim müdürü Recep Özdemir öğrencilere karnelerini dağıttılar.