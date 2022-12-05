Zeynep Sarı ve Cankat Yıldırımgeç Mutluluğa yelken açtılar 

​​​​​​​Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden ve Mahallenin en köklü ailelerinden biri olan Yıldırımgeç ailesinin yakışıklısı ve Sezer/Filiz Yıldırımgeç’in çocukları Cankat,

Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden ve Mahallenin en köklü ailelerinden biri olan Yıldırımgeç ailesinin yakışıklısı ve Sezer/Filiz Yıldırımgeç’in çocukları Cankat, gönül verdiği Reşadiye mahallesinde ikamet eden Sarı ailesinden merhum İrfan ve Nurten Sarı’nın güzeller güzeli kızları Zeynep ile nişanlandı ve böylece evliliğe giden yol için ilk adımını atmış oldu.

Kuzuluk termal otelde düzenlenen törende Zeynep/ Cankat çiftine nişan yüzükleri gazeteci Salim Özyılmaz tarafından hayırlı olsun ve mutluluk dilekleri ile takıldı.

Çok kalabalık ve salonun dışına taşan davetlilerin masalarını tek tek gezen mutlu çift özel ve güzel gecelerine katılan misafirlerine tek tek teşekkür ettiler.

Gecenin geç saatlerine kadar ç alan müzik eşliğinde dans eden çifte gençlerde eşlik ettiler. Güzel ve muhteşem gece oynanan yöresel oyunlarla son buldu.

Yakışıklı damat adayının babası Sezer ve annesi Filiz Yıldırımgeç ve ailenin diğer bireyleri bu mutlu gecelerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına, eş dost ve arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler.