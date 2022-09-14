Zafer Partisi' "mülteciler geri gönderilsin" imza kampanyası için Akyazı’daydı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için ülke genelinde kampanya başlatma talimatı vermiş bu kampanya çerçevesinde Sakarya’da da bu kampanya için çalışmalar başlatıldı

Zafer Partisi İl Başkanı Aydın Bahar, birlikte esnaf ziyareti ve "mülteciler ülkelerine geri gönderilsin" imza kampanyası için Akyazı’daydı, Bahar’a Akyazı ilçe başkanı İsmail Kurt ve İl yönetim kurulu üyesi Akyazılı Avukat Burak İbrahim Pirinç ve bazı yöneticiler eşlik ettiler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için ülke genelinde kampanya başlatma talimatı vermiş bu kampanya çerçevesinde Sakarya’da da bu kampanya için çalışmalar başlatıldı

İl Başkanı Aydın Bahar, “Türkiye genelinde ve Sakarya’da imza kampanyaları başlatıldı. Bu günde Akyazılı vatandaşlar ve Esnafları ziyaret edip kampanyamıza katkı vermelerini sağladık, İmzalar toplanmasının ardından imzalar Ankara'ya götürülecek.“ ifadelerini kullandı.