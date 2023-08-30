Zafer Bayramı Akyazı’da sade bir törenle kutlandı

Zafer Bayramı kutlaması ile ilgili ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Kaymakamlık çelengi İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye çelengi

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. Yıldönümü Akyazı’da sade bir törenle kutlandı.

Zafer Bayramı kutlaması ile ilgili ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Kaymakamlık çelengi İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye çelengi ise rahatsız olduğu için törene katılmayan Başkan Bilal Soykan yerine görevlendirdiği Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk tarafından anıta konuldu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Konuralp Anadolu Lisesi öğrencisi Eymen Yavuz 30 Ağustos şiirini büyük bir başarıyla okudu. Daha sonra kürsüye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Aksoy Ağtürk geldi ve günün anlamına ilişkin konuşmasını yaptı.

Anıt önündeki törenden sonra protokol ve törene katılanlar Kaymakamlığa giderek İlçe Kaymakamı Yakup Güney’e bayramla ilgili olarak tebriklerini ilettiler.

Tebrikleri makamında kabul eden Kaymakam Yakup Güney daha sonra protokolle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Anıt önünde düzenlenen törene Kaymakam Yakup Güney, Belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, AKP, CHP, MHP, İYİ, DEVA Partilerinin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, bazı daire müdürleri, bazı mahalle muhtarları, Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri ile Gaziler katıldı.

Anıt önündeki programı Paris Orta Okulu öğretmenlerinden Ali Basa Temur sundu.