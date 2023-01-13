ZABITA MEMURU RAKİP YAZIKSIZ’IN EVLAT ACISI

İlçemiz Küçücek Cumhuriyet Mahallesi halkından Osman Yazıksız'ın Torunu, Belediye Zabıta Personelimiz Rakip Yazıksız'ın Oğlu,

İlçemiz Küçücek Cumhuriyet Mahallesi halkından Osman Yazıksız'ın Torunu, Belediye Zabıta Personelimiz Rakip Yazıksız'ın Oğlu, Halit ve Adem Yazıksız'ın Yeğenleri Oğuzhan Yazıksız vefat etti.

Kaza kurbanı Oğuzhan Yazıksız'ın Cenazesi bugün Küçücek Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan Cuma Namazı ve cenaze namazını müteakip Küçücek aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar, Siyasi Partilerin Başkan ve yöneticileri, iş adamları, Akyazı Belediyesi çalışanları ile kalabalık bir cemaat katıldı.

20 li yaşlarda elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Merhum Oğuzhan Yazıksız’a Cenabı Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Babası :Rakip Yazıksız 0535 610 81 07