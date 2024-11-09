Yine sorunlarını aktardılar destek istediler

​​​​​​​Önceki gün Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesine gelen ve İhlas Kaplıca tesislerinde gerçekleşen toplantıya katılan Sakarya Büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar’ı Mahallelerinde

Önceki gün Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesine gelen ve İhlas Kaplıca tesislerinde gerçekleşen toplantıya katılan Sakarya Büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar’ı Mahallelerinde yakalayan Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ve Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı her iki Mahallenin de ortak sorunu olan ve iki Mahalleyi birbirine bağlayacak olan D-140 karayolu üzerinde köprü yapımı sorunlarını bir kez daha Alemdar’a aktardılar ve köprünün yapımı konusunda kendisinden destek istediler.

Bahse konu olan köprünün yapımına ilişkin Bakanlık ile Büyükşehrin protokol yaptığına dikkat çeken ve bu köprüyü yapılan protokol gereği Büyükşehrin yapması gerektiğini söyleyen her iki Mahalle Muhtarı Ünlütürk ve Çakmakçı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ı Mahallelerimiz sınırları içinde yakalayınca sorunumuzun çözülmesini talep ettik, kendileri de bu isteğimize olumlu cevap verince bir hayli sevindik dediler.