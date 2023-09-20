Yılın Ahisi seçilen Akyazılı Yamak “ Hayatımın en güzel ve mutlu gününü yaşadım “

​​​​​​​Valilik, Büyükşehir ve SESOB tarafından oluşturulan komisyon tarafından 2023 yılının ahisi seçilen Akyazılı yorgancı İsmail Yamak, adımın açıklandığı, şed kuşandığım ve plaket aldığım

Valilik, Büyükşehir ve SESOB tarafından oluşturulan komisyon tarafından 2023 yılının ahisi seçilen Akyazılı yorgancı İsmail Yamak, adımın açıklandığı, şed kuşandığım ve plaket aldığım o an hayatımın en güzel ve mutlu anıdır. Beni ahilik için öneren Odama ve başkanımız ile yönetimime, beni diğer adaylar arasından yılın ahisi seçen komisyona sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Mesleğimiz bitmek üzere

52 yıldan beri bu mesleği yaptığına dikkat çeken İsmail Yamak, üzülerek söylemek istiyorum ki, diğer meslek dallarında olduğu gibi bizim meslekte bitmek üzere, çünkü ne çırak ne kalfa yetiştirebiliyoruz. Gençler bu tür mesleklere eğilim göstermiyorlar. Kısaca yetiştirmek için ne çırak ne de kalfa bulamıyoruz dedi v e kendisini yetiştiren Yaşar Kahya’ya da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

73 yaşında olmasına rağmen mesleğini idame ettirdiğini belirten yılın ahisi İsmail Yamak, sağlığım el verdiği müddetçe mesleğimi icra etmeye devam edeceğim. Çünkü hem mesleğimi çok seviyorum hem de arkamızdan yetişen olmadığı için böyle bir karar aldım dedi.

Yaptığı bir araştırmada Sakarya’da kendi mesleği yapanların sayısının 25 civarında olduğunu bildiğini, Akyazı’da kendisinin dışında bu mesleği yapanların sayısının üç olduğunun da altını çizen yılın ahisi İsmail Yamak, ben 1971 yılında dükkan açıp çalışmaya başladığımda 10 yorgancı vardı. Rakamları karşılaştırdığımızda mesleğimiz artık bitiyor demekle ne kadar haklı olduğumu da ispatlamış oluyorum dedi.

1983-2001 yılları arasında Akyazı kayıtlı olduğu Manifatura, Kavaf, Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Odasının başkanlığını yaptığını, işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu görevi şu anda başkanlık görevini yürüten İsmet Öztürk’e devrettiğini, kendisinin de onun yardımcısı olarak çalışmasını sürdürdüğünü söyleyen yılın ahisi İsmail Yamak, yılın ahisi seçilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti ve gençleri kendi mesleği başta olmak üzere diğer meslek dallarına yönelmeleri çağrısında bulundu.

Oda başkanı İsmet Öztürk de bu yılın ahisinin kendi Odalarından birinin seçilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi ve Odası üyesi yönetim kurulu başkan yardımcısı İsmail Yamak’ı tebrik etti.