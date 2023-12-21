Yıldırım’dan MHP’ye ziyaret

​​​​​​​Mahalli seçimlerde Akyazı belediye başkanlığı için aday adayı olan Abdullah Taha Yıldırım MHP ilçe teşkilatına bir

Mahalli seçimlerde Akyazı belediye başkanlığı için aday adayı olan Abdullah Taha Yıldırım MHP ilçe teşkilatına bir nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı ziyarette konuşan belediye başkan aday adayı Yıldırım, aday gösterilmesi ve yapılan seçimde de belediye başkanı seçilmesi halinde yapacaklarını ve projelerini anlattı ve seçimlerde MHP’den oy desteği istedi.

MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu da Abdullah Taha Yıldırım’ın partilerine yaptığı ziyaret için teşekkür etti ve çalışmalarında kendisine başarılar diledi.