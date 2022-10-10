Yıl 1890 Kuzuluk Dağ hamamı ve maden suyu

​​​​​​​Kuzuluk maden suyu ve kaplıcaların 132 YIL öncede faaliyette olduğu belgelendi,Bu belgeler İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinin raflarında bulunuyor

Kuzuluk maden suyu ve kaplıcaların 132 YIL öncede faaliyette olduğu belgelendi,Bu belgeler İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinin raflarında bulunuyor

www.akyazi.net internat haber sitesi Bu gün Akyazı ilçesinin yerli turist akınına uğrayan bölgesi Kuzuluk Mahallesinde bulunan Kuzuluk kaplıcaları ve Kuzuluk Maden suyu tam 132 yıl önce de faaliyette olduğu belgelerine ulaşıp okuyucuları ile paylaştı

ABDULHAMİD'İN FOTOĞRAF KOLEKSİYONU

Sultan Abdülhamid Han, fotoğrafın icadına büyük önem vermiş ve bu alandaki gelişmelerle yakından ilgilenmişti. Devrini aşan bir şahsiyet olan Abdülhamid, üç kıtaya uzanan Osmanlı İmparatorluğu ve tüm dünya coğrafyaları için belge niteliği taşıyan, dünyanın en büyük fotoğraf arşivine sahipti. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde dış dünyayla siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini, Sultan II. Abdülhamid’in fotoğraf koleksiyonu üzerinden yansıtan "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" gün yüzüne çıkıyor.

Sultan II. Abdülhamid, dönemin koşulları nedeniyle Yıldız Sarayı'ndan pek çıkmamasına rağmen dünyayı yakından takip eder, bilimsel ve teknolojik gelişmelere büyük ilgi gösterirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en zor zamanlarında tahtta kalan Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise, fotoğrafa olan merakıydı.

ABDÜLHAMİD'İN EN BÜYÜK İLGİ ALANLARINDAN BİRİ

Her şeyden haberdar olmak isteyen Sultan Abdülhamid, bir kısmını ordu bünyesindeki subaylar arasından yetiştirdiği fotoğrafçıları aracılığıyla, hem Osmanlı İmparatorluğu'nda, hem de dünyanın farklı coğrafyalarında olup bitenleri izlemişti.

"Yıldız Albümleri" ya da "Abdülhamid Albümleri" olarak bilinen ve dünyanın en büyük fotoğraf arşivi olarak kabul edilen 35 bin parçalık albümler, Abdülhamid'in bu ilgisi ve merakının ürünü. Bu değerli koleksiyon, başta İstanbul olmak üzere, tüm Osmanlı coğrafyası ve dünya ülkeleri için bir belge niteliği taşıyor.

'ASKERİYEDEN FOTOĞRAFÇI YETİŞMESİNİ SAĞLIYOR'

Sultan Abdülhamid, fotoğrafı dünyayı takip etmenin bir aracı olarak da kullanıyor. Prof. Dr. Melek Özyetgin, sultanın fotoğrafları toplamada değişik yöntemler kullandığını söylüyor:

"Amerikan yerli kabilelerinin şeflerini fotoğrafları bile var. Bir kısmını çektirtiyor, bazen heyet gönderiyor fotoğraflatmak için. Askeriyeden fotoğrafçı yetişmesini bile sağlıyor. Sultanın bu ilgisini bilen ünlü fotoğrafçılar da ona albümler yapıp gönderiyorlar. Albümlerin evrensel değeri var. Ayrıca Sultan Abdülhamid fotoğrafları kamu diplomasisinin etkin bir aracı olara kullanmış. Ülkesinin modernleşen yüzünü göstermek, Batı'ya 'Biz de böyleyiz, sizin gibiyiz' mesajı vermek adına 51 ciltten oluşan yaklaşık 1819 fotoğrafı var. Bunlardan hediye albümleri hazırlatıyor. Okulları, hastaneleri, mimari yapıları, insan portelerini, manzara fotoğraflarını 1893 yılında İngiltere ve Amerika'ya gönderiyor. Üstelik halkın ilgi ve beğenisine sunması açısından bunları hanedan ilesi yerine doğrudan kütüphanelere gönderiyor."

ATATÜRK'ÜN EMRİYLE KORUMA ALTINA ALINDI

Koleksiyon Atatürk'ün emriyle 1925'te Yıldız Sarayı'ndan İstanbul Üniversitesi'ne nakledildi. Halen İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde muhafaza edilen "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu", aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2019'un "Dünya Belleği Mirası Listesi"ne Türkiye'nin 2 adayından biri. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017 yılında "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Dünyaya Bakmak" projesini başlattı. Proje kapsamında koleksiyon, Fransa ve Almanya'nın ardından 10-12 Nisan 2018 arasında İngiltere'de sergilendi.

İŞTE O BELGELER VE FOTOĞRAFLAR

Başlık: Dağ Hamamı namiyle mâruf Kükürtlü Kaplıca'nın ebniyesi

Dil: Turkish, Ottoman

Dil Kodu: ota

Yazar: Muzaffer bin Fuad (Çiftlikât-ı Hümayûn-u Askeriye müfettişi)

Yerel Yer Numarası: NEKYA90411/127

Yayın Bilgileri: [İstanbul] : 1315 (1897)

Fiziksel Tanımlama: 1 fotoğraf : s-b.; 12x17 cm.

Genel Not: Cilt önyüz :Ortada yaldız baskı ile osmanlı arması bulunmaktadır. Etrafına çekilen ince yaldız cetvel ile kare bölümler teşkil edilerek köşebentler meydana getirilmiştir. Arkayüz: Önyüz süs düzeni ile aynı olup ortada meander ve kıvrık dallarla süslü oval madalyonun içinde ay-yıldız bulunmaktadır. Paspartu, yaldızlı köşe süslemeli çerçeve içinde beyaz kartondur.

Her yaprakta dört fotoğraf bulunmakta olup etrafına çift yaldız cetvel çekilmiştir. Köşebentler kıvrık dallar ile süslü olup her sayfada genel tanım yapıldıktan sonra ayrıca tek tek fotoğrafların isimleri yazılmıştır.

Paspartu ölçüleri : 43X53 cm.

Konu Başlığı: [Kuzuluk] -- Akyazı -- Adapazarı.

Kaplıcalar -- Adapazarı (Sakarya) -- Osmanlı İmparatorluğu.

Kaplıcalar -- Adapazarı (Sakarya) -- Türkiye.

Coğrafi Konu: Türkiye -- Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu, 1299-1922 -- Görsel çalışmalar.

Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi.