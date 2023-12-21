Yeniden Refah Partisinde tepki istifaları

Yeniden Refah Partisinin yerel seçimlerde Akyazı belediye başkanlığı için Hasan Akcan’ı açıklaması, parti içinde

Yeniden Refah Partisinin yerel seçimlerde Akyazı belediye başkanlığı için Hasan Akcan’ı açıklaması, parti içinde önemli hareketlenmelere ve dalgalanmalara neden oldu.

Hasan Akcan isminin açıklanmasından bir gün sonra Bizim Akyazı İnternet Haber Sitemizi ziyaret eden YRP kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Enis Altıntaş ve meclis üyesi olmak için müracaat eden Muhammet Akmeşe Gazeteci Salim Özyılmaz’a konuştu ve Genel Merkez tarafından açıklanan başkan adayını tasvip etmediklerini belirterek partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

Gazeteci Salim Özyılmaz’ın “neden istifa ediyorsunuz” sorusu üzerine da Altıntaş ve Akmeşe birlikte şu cevabı verdiler “ Biz denenmişlerle yola çıkmak istemiyoruz. Partimizin yeni yüzlere ve yeni isimlere ihtiyacı var. Bu seçime de yenilerle girmek ve seçilmeleri halinde de o yeni yüzlerin Akyazı’mıza daha iyi hizmet edeceklerine inanıyoruz”

Partilerinden istifa eden Enis Altıntaş ve Muhammet Akmeşe, şu ana kadar partimizden istifa etmek isteyenlerin sayısı 200’ü geçti. Onlarda bugün yarın istifalarını parti başkanlığına verecekler açıklamasını da yapmayı ihmal etmediler.