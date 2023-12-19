YENİDEN REFAH PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HASAN AKCAN OLDU

​​​​​​​Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi Akyazı Belediye başkan adayının Hasan Akcan olduğunu açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi Akyazı Belediye başkan adayının Hasan Akcan olduğunu açıkladı.

Bilindiği gibi Hasan Akcan, Osman Karaoğlan ve Veysel Pelen Yeniden Refah Partisinden Belediye Başkan Aday adayı olmuşlardı.

YRP Genel Merkezinde yapılan değerlendirme sonucu Hasan Akcan’ı tercih etti ve Onun adını Partisinib Akyazı Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

İSTİFALAR GELEBİLİR

Hasan Akcan’ın Belediye Başkan adayı olarak açıklanması üzerine adaylık açıklamasına bağlı olarak bazı istifalar olabileceği Akyazı’da konuşulmaya başlandı. Özellikle Başkan aday adayı olan Osman Karaoğlan tarafından partiye üye yapılanların istifa için bir hazırlık içinde oldukları gelen bilgiler arasında .