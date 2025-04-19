Yeni Orman’a 2 bin 400 metre yaya yolu

Yeni Orman Mahallesinde başlatılan çalışma tamamlandığında E-5 karayolundan mahalle merkezine kadar sağlı sollu olmak kaydıyla 2 bin 400 metre beton yaya yolu

Sakarya Büyükşehir ve Akyazı belediyesi Akyazı Yeni Ormanköy Mahallesinde yaya yol (kaldırım) çalışması başlattı.

Yeni Orman Mahallesinde başlatılan çalışma tamamlandığında E-5 karayolundan mahalle merkezine kadar sağlı sollu olmak kaydıyla 2 bin 400 metre beton yaya yolu (kaldırım) yapılmış olacak.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş’la birlikte sürmekte olan çalışmaları yerinde inceledi ve çalışanlardan bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada “ Yeni Orman Mahallemizin önemli bir ihtiyacını gideriyoruz. Ekiplerimiz sıkı bir çalışma içindeler. Çalışma en kısa sürede tamamlanacak ve yolumuz güzel bir görünüm kazanacak, yayalarımızda rahat bir şekilde bu kaldırımdan yürüyüp istedikleri yere gidebileceklerdir” dedi.

Yeni Orman Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, mahallemizde başlatılan çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Tamamlandığından çok önemli bir eksiğimiz giderilmiş olacaktır. Başlatılan bu çalışma için hem büyükşehir belediye başkanımız Yusuf Alemdar ve çalışma ekibine, hem de Akyazı belediye başkanımız Bilal Soykan ve ekibine teşekkür ederim açıklaması yaptı.