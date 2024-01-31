YAZAKİ’DE ZAM BAYRAMI

Akyazı Kuzuluk’ta faaliyetlerini sürdüren YAZAKİ fabrikasında Sendika ile Fabrika yönetimi arasında Eylül 2023 ayından beri sürdürülen toplu iş sözleşme görüşmeleri sonlandı. Ücretlere Yüzde Yüzün üzerinde zam yapıldı.

Fabrikada yetkili olan Türk Metal sendikası ile Yazaki yetkilileri arasında gerçekleşen anlaşmaya göre ilk 6 Ay için saat ücretlerine ortalama yüzde 105, sosyal yardımlara Yüzde 140, resmi ve genel tatil mesailerine Yüzde 125, çalışanların ücretlerine zam yapıldı.

İkinci 6 ay için de enflasyon korumalı Yüzde 30 zam verileceği imzalanan sözleşmede yer aldı.

Yapılan zamlarla birlikte bir yazaki çalışanı ilk 6 ayda maaşının 30 bin, ikinci 6 ayda yapılacak olan zamla da bu miktarın 40 bin liraya ulaşması bekleniyor.

Yazaki çalışanları hem sendika yetkililerine ve Fabrika yönetimine Meşalelerle ve konfetilerle teşekkür ettiler.