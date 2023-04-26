Akyazı Belediyesinin başarılı personellerinden biri olan Yasemin Sal Özyiğit’te emekli oldu ve yeni bir hayata başladı.

Akyazı Belediyesinin başarılı personellerinden biri olan Yasemin Sal Özyiğit’te emekli oldu ve yeni bir hayata başladı.

Çalışma hayatında iş disiplini, göreve bağlılık, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yürütmek, sevgi ve saygıda kusursuz bir kişiliğe sahip olan Yasemin Sal Özyiğit, emekli olması nedeniyle belediye başkanı Bilal Soykan ve çalışma arkadaşları tarafından uğurlandı.

Belediye başkanı Soykan, Yasemin Sal Özyiğit’in başarılı bir personel olduğunun altını çizdi ve kendisine yeni hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Çalışma arkadaşları kendisi için verdiği veda yemeğine katılan Özyiğit, yemek sonrası yaptığı konuşmada başkan Soykan ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri samimi ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti ve çalışmaya devam eden arkadaşlarına da “inşallah bir gün sizde benim gibi sağlık ve mutluluk için de emekli olur ve buradan uğurlanırsınız temennisinde bulundu.