YAKIŞIKLI EMNİYETÇİDEN BEKARLIĞA VEDA

Akyazı’nın Seyfeler Mahallesi halkından Şimşek ailesinin özel harekatçı yakışıklı delikanlısı Burak yapılan muhteşem bir düğünle bekarlığa son noktayı koydu.

Akyazı’nın Seyfeler Mahallesi halkından Şimşek ailesinin özel harekatçı yakışıklı delikanlısı Burak yapılan muhteşem bir düğünle bekarlığa son noktayı koydu.

Emine-Ahmet çiftinin 3 numaralı evlatları Burak, Nagihan Aydemir ve Murat Uzun çiftinin güzel kızları dün gece Düzcanlar düğün salonunda yapılan düğünle dünya evine girdiler.

Kalabalık bir davetlinin katıldığı düğünde Damat babası Ahmet ve Anne Emine Şimşek çifti davetlileri ile masa masa dolaşarak yakından ilgilendiler ve mükemmel bir ev sahipliği örneği verdiler.

Takı merasimi sonrası sahne alan gençler geç saatlere kadar eğlenerek genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldular.

BİZİM AKYAZI Şimşek ailesini tebrik eder, Genç çiftlere kurdukları yeni yuvalarında sağlıklı mutlu bir ömür geçirmelerini diler.