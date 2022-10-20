YAĞMUR SULARINA GEÇİT VERMEYEN KANALLAR TEMİZLENİYOR

​​​​​​​Akyazı Belediyesi ve SASKİ ekipleri ortak yürüttükleri çalışma ile ilçe merkezindeki yağmur suyu kanallarını temizleme çalışması başlattı.

Akyazı Belediyesi ve SASKİ ekipleri ortak yürüttükleri çalışma ile ilçe merkezindeki yağmur suyu kanallarını temizleme çalışması başlattı.

Akyazı’da yağmur suyu kanalları temizleniyor. Yaz mevsiminin sona ermesi ve yağışların artması ile birlikte olumsuzlukların yaşanmaması için harekete geçen Akyazı Belediyesi ve SASKİ Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki yağmur kanallarının temizlenmesi için çalışma başlattı. Ortak yürütülen çalışma kapsamında ekipler, yağmur suyu hattı mazgallardan su geçişini engelleyen yaprak, kuru ağaç dalları, toprak ve kum kalıntıları gibi atıkları temizliyor.

Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “ Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz SASKİ ekipleri ile birlikte cadde ve sokaklarda yağmur suyu drenaj ızgaraları, mazgallar ile rögarların temizliği gerçekleştiriyor. Muhtemel yağışlardan kaynaklanabilecek tıkanıklıkları ve dolayısı ile oluşabilecek su taşkınlarına karşı erken önlem almak amacıyla bu çalışmalar belirli periyotlar ile devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.