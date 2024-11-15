YAĞCILAR MAHALLESİNDE ASFALT SEVİNCİ

Akyazı İlçe merkezine en yakın mahalle konumunda ve Akyazı Altındere Çamlıca karayolunun mahallenin içinden geçiyor olmasına rağmen yıllardan beri bir türlü mahalle yollarının

Akyazı İlçe merkezine en yakın mahalle konumunda ve Akyazı Altındere Çamlıca karayolunun mahallenin içinden geçiyor olmasına rağmen yıllardan beri bir türlü mahalle yollarının bakımını yaptıramayan ve asfalt döktüremeyen Yağcılar Mahallesi muhtar ve sakinleri belediyelerin geçte olsa sonunda mahalle yollarına asfaltlamaya başlaması ile hüzünleri bir anda sevince dönüştü.

Güçte olsa geçte olsa sorunlarının çözüldüğünü görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz, hem Büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar ve fen işleri ekibine, hem Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’a ve başkan yardımcısı Yılmaz Taşdelen ve ekibine, hem de sorunlarını sürekli haber yapan ve kamuoyu oluşturan yerel gazetelere, onların Akyazı temsilcilerine, Akyazı’da yayın yapan haber sitelerine teşekkür etti.