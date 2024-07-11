Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 11-07-2024 07:23

VEFAT EDEN EMEKLİ PTT’Cİ FİKRİ YEŞİL’E YAKINLARINDAN SON GÖREV

​​​​​​​Geçtiğimiz gün hastalığı nedeniyle vefat eden  Akyazı PTT’sinden emekli olan  Fikri Yeşil’e evlatları ve yakınları tarafından 3 akşam süren kuran-ı Kerim okuması ve edilen duaların son akşamında oldukça kalabalık bir

VEFAT EDEN EMEKLİ PTT’Cİ FİKRİ YEŞİL’E YAKINLARINDAN SON GÖREV

Geçtiğimiz gün hastalığı nedeniyle vefat eden  Akyazı PTT’sinden emekli olan  Fikri Yeşil’e evlatları ve yakınları tarafından 3 akşam süren kuran-ı Kerim okuması ve edilen duaların son akşamında oldukça kalabalık bir katılımla Akyazı Merkezinde görevli Din görevlilerinin hemen tamamının katıldığı ve okudukları  Kuran-ı kerim ve ardından yapılan dualar ile babalarına son görevlerini yaptılar.

Merhum Fikri Yeşil Akyazı PTT’sinde yıllarca görev yapmış, vatandaşların evlerine mektuplar taşımız ve halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişi idi. Onun için düzenlene son okumasına katılarak bu sevgilerini kanıtladılar ve dua ettiler.

Yakınları Son okuma ve duanın sonunda  geceye katılanlara aşure ikramında bulundular.

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