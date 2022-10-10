VEFAT EDEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ KALAN AİLESİNE EV SATIN ALDILAR

​​​​​​​Bir süre önce Karapürçek ilçesinde vefat eden Sedaş çalışanı Recep Akarsu’nun çalışma arkadaşlar topladıkları yardımlarla ailesine ev satın aldılar

Bir süre önce Karapürçek ilçesinde vefat eden Sedaş çalışanı Recep Akarsu’nun çalışma arkadaşlar topladıkları yardımlarla ailesine ev satın aldılar

Yaklaşık 1.5 ay önce geçirdiği kalp rahatsızlığı hayatını kaybeden Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de ( SEDAŞ) AOB (Arıza-Bakım-Onarım)birimi Recep Akarsu toprağa verilmiş eşi ve 4 çocuğunu geride bırakmıştı

Evli 4 çocuk babası 38 yaşındaki Recep Akarsu için çalışma arkadaşları tarafından gerçekleştirilen yardım kampanyası ile yardım topladılar.

Sedaş çalışanları topladıkları para ile Akarsu’nun eşi ve 4 Çocuğuyla kirada kalan aileye çccukların okullarına yakın bir bölgede Daire satın alarak tapusunu teslim ettiler.

Sedas Akyazı arıza sorumlusu Erol Demircan çalışma çorbada tuzu bulunan çalışma arkadaşlarımıza, Akyazı ve Karapürçekli yardım sever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz dedi.