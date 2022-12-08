VEFAT EDEN AKYAZI BELEDİYESİNDEN EMEKLİ İMAM MUSTAFA KURUKUZ GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Merhum Mustafa Kurukuz’un cenazesi evinde alınan helallik sonrası getirildiği Şose Mahallesi Merkez Caminde kılınan öğle namazı ve cenaze namazını müteakip şose mahallesi mezarlığına defnedildi.

Akyazı Belediyesinden emekli Mustafa Kurukuz vefat etti. Kurukuz gerek Akyazı’da ve gerekse ikameti olan Kuzuluk’ta oldukça sevilen, sayılan yardımsever, basın dostu biri idi.

İlçemiz Kuzuluk Topcusırtı (Şose) Mahallesi halkından Merhum Ali Kurukuz’un oğlu,Merhum Hüseyin ve Merhum Muhammet Kurukuz’un Kardeşleri,Hasan, Yaşar ve Coşkun Kurukuz’un Amcaları Öner Kurukuz’un Babası Belediyemizden emekli İmam Hafız Mustafa Kurukuz vefat etti.

Merhum Mustafa Kurukuz’un cenazesi evinde alınan helallik sonrası getirildiği Şose Mahallesi Merkez Caminde kılınan öğle namazı ve cenaze namazını müteakip şose mahallesi mezarlığına defnedildi.

Oldukça kalabalık bir cemaatin katıldığı cenaze töreninde Kurukuz’un meslektaşları tam kadro katıldı.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu Öner Kurukuz : 0 533 552 55 46