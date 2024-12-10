Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet etmekte olan Kurukuz ailesi, vefat eden aile büyüğü hafız Mustafa Kurukuz’un vefatının 3.yıl dönümünde Kuran-ı Kerim okuttu ve dualarla andı.

Hafız Mustafa Kurukuz için düzenlenen anma programına aynı mesleği icra eden yakın arkadaşları Yunus Atmaca, Mustafa Asan ve Enver Koşar, İbrahim Yanık, Yahya Çiçek ve Kuzuluk Şose Mahallesi merkez cami imam hatibi Necati Güven Kuran’ın kalbi olan Yasin-i Şerif okuyarak ve dua yaparak iştirak etti. Yakın komşuları da okunanları huşu içinde dinledi.

Mustafa Kurukuz için düzenlenen program ailenin verdiği ikramla son buldu.

Hafız Mustafa Kurukuz’un oğlu Öner Kurukuz, yaptıkları okuma davetine katılan komşularına ve merhum babasının hafız arkadaşlarına teşekkür etti.

Kurukuz ailesinin düzenlediği anma programına katılanlar aile için “ vefalı aile” demekten kendilerini alamadılar.