VATANDAŞLAR ÇÖKMEDİ, KAPANMADI, TUTUNMADI  AFAD AMACINA ULAŞAMADI

​​​​​​​AFAD’ın olası bir depremde vatandaşların evlerinde, iş yerlerinde ve dışarıda nasıl davranması gerektiği konusunda yurt genelinde yapılan çök, kapan , tutun uygulamasına vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün uymadığı görüldü.

AFAD’ın olası bir depremde vatandaşların evlerinde, iş yerlerinde ve dışarıda nasıl davranması gerektiği konusunda yurt genelinde yapılan çök, kapan , tutun uygulamasına vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün uymadığı görüldü.

S.A.B.A.H. ekibi saat 18.57 de Kenan Sofuoğlu parkı önündeki meydanda sirenlerin çalması ile birlikte uygulamaya katılmış, meydandan geçmekte olan vatandaşların uyarılara ve siren sesine rağmen büyük bir bölümü yapılanları şaşkın bakışlarla seyrederek yürümeye devam ettiler.

Uygulama saatinde FB-Giresun maçının olması da çök kapan tutun uygulamasının amacına ulaşmamasının en büyük nedenlerinden biri oldu.

S.A.B.A.H. ekibi çağrılarına uyarak çök, kapan, tutun uygulamasına uyanlara teşekkür ederek uygulamanın deprem sırasında en önemli bir hareket olacağını, ilk anda kaçmak yerine dolap, masa, sıra gibi sağlam bir yapının yanında yıkım halinde size yaşam boşluğu sağlayacak yerlerde bu hareketle hayatınızı koruyabilecekleri bilgisini de verdiler.

Akyazı Protokolü uygulamaya KYK Akyazı öğrenci yurdunda katıldı.