Vali Karadeniz Akyazı’da ziyaretlerde bulundu

​​​​​​​SUBÜ Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinin mezuniyet törenine katılmak için Akyazı’ya gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, bu törene katılmadan önce Akyazı Belediyesini, daha sonra da

SUBÜ Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinin mezuniyet törenine katılmak için Akyazı’ya gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, bu törene katılmadan önce Akyazı Belediyesini, daha sonra da Kuzuluk’ta faaliyetini sürdürmekte olan İşmont fabrikasını ziyaret etti.

Belediye başkanı Bilal Soykan belediyenin giriş kapısı önünde yardımcıları ve müdürleri ile birlikte Vali Karadeniz’i karşıladı ve birlikte belediyeye giriş yaptılar.

Başkan Soykan Vali Karadeniz’e belediye hakkında teknik bilgiler verdi, çay ikramında bulundu ve günün anısına hediye takdiminde bulundu. Bu ziyarette Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’de Vali Karadeniz’e eşlik etti.

Vali Yaşar Karadeniz daha sonra Kuzuluk’ta faaliyetini sürdürmekte olan İşmont fabrikasına gitti. Burada da fabrikanın genel müdürü Mehmet Bildirici tarafından karşılandı. Genel Müdürle birlikte fabrikayı gezen Vali Karadeniz hem Genel Müdürden çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı hem de çalışanlarla sohbet etti.

Vali Yaşar Karadeniz’in İşmont ziyaretinde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ile Belediye başkanı Bilal Soykan Vali’ye eşlik ettiler.