UZUN YILLAR ÖNCE YAPILAN MÜFTÜLÜK BİNASI RESTORASYONA GİRDİ VE PIRIL PIRIL OLDU.

​​​​​​​Uzun Yıllar Önce zamanın müftüsü Hasan Mezarcı tarafından gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışından elde edilen yardımlarla yaptırılan Akyazı Müftülüğü Hizmet Binası aradan geçen zaman

Uzun Yıllar Önce zamanın müftüsü Hasan Mezarcı tarafından gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışından elde edilen yardımlarla yaptırılan Akyazı Müftülüğü Hizmet Binası aradan geçen zaman içinde bir hayli yıpranmış restore edilecek duruma gelmişti.

Akyazı’ya 3.5 yıl önce atanan yeni Müftü Kamil Özcan Demir göreve gelmesi ile birlikte İlk iş olarak binada tadilat ve tamirat işlerine girişti.

Müftü Demir gerek kendisinin çevre imkanları ve gerekse halkımızın yardım ve destekleri ile Müftülük binası yukarıdan aşağıya boyadı ve yapılan onarımlarla tertemiz bir duruma getirilirdi ve de önemli tadilatlarla daha iyi hizmet verilebilecek duruma getirildi.

Müftülük hizmet binasının 1. ile 2. katında tadilat tamirat yapılarak makam odaları yeniden düzenlendi, binanın 3. Katında mükemmel bir Nikah Salonu ve içinde mutfağı da olan bir misafirhane oluşturuldu. Zemin katta ise Gençlik Merkezi ve toplantı salonu da yeniden düzenlenerek yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Akyazılılar ve müftülük çevreleri daha önceki müftülerin düşünüp yapamadıkları böylesi bir çalışmayı bir hayli masraf yapılarak restorasyonu büyük bir cesaretle gerçekleştiren Akyazı’nın yeni müftüsü Kamil Özcan Demir’i tebrik ederek teşekkür ettiler.