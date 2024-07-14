ÜZBE AİLESİNİN MUTLU GECESİ

Akyazı Alaağaç Mahallesi Halkından Hayrettin ve Kezban Üzbe çiftinin yakışıklı delikanlısı Alper Üzbe gönlünü kaptırdığı Oktay ve Refika Azlak çiftinin güzel kızları ile bu akşam düzenlenen

Akyazı Alaağaç Mahallesi Halkından Hayrettin ve Kezban Üzbe çiftinin yakışıklı delikanlısı Alper Üzbe gönlünü kaptırdığı Oktay ve Refika Azlak çiftinin güzel kızları ile bu akşam düzenlenen muhteşem bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Yağcılar Mahallesindeki Park 54 tesislerinde oldukça kalabalık bir davetlinin katılımı ile gerçekleşen düğünde genç çiftler alkışlar arasında salona girerek ilk danslarını yaptılar. Takı merasiminin ardından ilk önce gelin hanım tarafının mahalli havaları daha sonra da damat tarafının mahalli havaları ile coşan davetliler gece boyunca sahneyi boş bırakmadılar.

Düğün sahipleri Üzbe ve Azlak çiftleri de davetlileri ile yakından ilgilenerek güzel bir ev sahipliği yaptılar.

Evlatlarını baş göz etme mutluğu yaşayan Üzbe ve Azlak ailelerini tebrik ediyor, genç çiftlere de kuracakları yeni yuvalarında sağlıklı, mutlu uzun bir ömür geçirmelerini diliyoruz. BİZİM AKYAZI