  • Anasayfa
  • Akyazı Güncel
  • ULUSLARARASI SÜS BİTKİLER, BAHÇE SANATLARI VE EKİPMANLARI FUARI 11-14 EYLÜL TARİHLERİNDE
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 19-08-2024 18:41

ULUSLARARASI SÜS BİTKİLER, BAHÇE SANATLARI VE EKİPMANLARI FUARI 11-14 EYLÜL TARİHLERİNDE

​​​​​​​PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı 11 Eylül Çarşamba günü Sapanca Kırkpınar’da kapılarını açıyor.

ULUSLARARASI SÜS BİTKİLER, BAHÇE SANATLARI VE EKİPMANLARI FUARI 11-14 EYLÜL TARİHLERİNDE

Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere 200 katılımcı firma ve yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayacak PSB Anatolia dünyanın dört bir yanından alım heyetlerini yerli üreticiyle buluşturacak.

Sektörün en büyük açık hava fuarı bu yıl 7. Yılına ulaştı. Fuarda iç ve dış süs bitkileri ve peyzaj projelerine, makine ekipmanlarından sulama teknolojilerine  ve bahçe mobilyalarına kadar  ürünün sergileneceği fuar  görülmeye değer.

Yetkililer konu ile yakından ilgilenen herkesi 11-14 eylül tarihlerinde açık kalacak olan fuara herkesi davet ediyor.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: