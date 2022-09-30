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Vefat

ÜLKÜCÜ CAMİANIN YAKINDAN TANIDIĞI ORHAN ÖZTÜRK VEFAT ETTİ

Vefat 82 OKUNMA

ÜLKÜCÜ CAMİANIN YAKINDAN TANIDIĞI ORHAN ÖZTÜRK VEFAT ETTİ

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından merhum Mustafa Öztürk'ün Oğlu, merhum İrfan ve öğretmen Hayrettin Öztürk'ün Kardeşleri, Alper ve Hasan Öztürk'ün Babaları, Mustafa ve Fatih Öztürk'ün Amcaları Orhan Öztürk vefat etti.

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından merhum Mustafa Öztürk'ün Oğlu, merhum İrfan ve öğretmen Hayrettin Öztürk'ün Kardeşleri, Alper ve Hasan Öztürk'ün Babaları, Mustafa ve Fatih Öztürk'ün Amcaları Orhan Öztürk vefat etti. Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından olup Ülkücü camianın yakından tanıdığı 74 yaşında hayatını kaybeden Orhan Öztürk Gazi Süleyman Paşa Camii'nde Cuma namazı ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası Merkez aile mezarlığında dualarla toprağa verildi. Merhum Orhan Öztürk’e Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI