TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU ATATÜRK'Ü ÖZLEMLE ANIYORUZ

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Hayata gözlerini yumduğu10 Kasım günü saat 9'u beş geçe Tüm Türkiye’de törenlerle anılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Hayata gözlerini yumduğu10 Kasım günü saat 9'u beş geçe Tüm Türkiye’de törenlerle anılacak.

Tüm Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerimizde saat 9.u beş geçe çalınan sirenler ve araçlar kornalarını çalarak Atatürk için saygı duruşuna geçecek ve Ata'mız için hayat 3 dakikalığına duracak.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk anıt önünde yapılacak. Saat 09.00 da Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan Anıta çelenk bırakacaklar. Törene katılanlarla birlikte sirenlerin çalması ile birlikte 3 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı söylenecek. Bu sırada bayraklar yarıya indirilecek.

Akyazı’daki ikinci tören Sosyal Gelişim Merkezinde Yapılacak. Saat 10.00 Törende Akyazı Anadolu Lisesince hazırlanan program izlenecek.