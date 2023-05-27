TÜRKİYE CUMHURBAŞKANINI BELİRLEMEK İÇİN TEKRAR SANDIK BAŞINA GİDİYOR

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunun kesin sonuçları, 19 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.

Bu seçimin ikinci tura kalması nedeniyle YSK'nın ikinci oylama için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta (Yarın) yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak..

İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci tura, güncellenmiş kütüklerle gidiliyor, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılmadı. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklendi.

Yurt dışındaki seçmenler de bir önceki seçimde olduğu gibi aynı yerlerde oy kullandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlılar için 20 Mayıs'ta 73 ülkede kurulan sandıklardaki oy verme işlemleri tamamlandı. Gümrük kapılarında ise oy kullanma işlemi 28 Mayıs’a kadar devam ediyor.

Yarın sabah 08.00 de başlayacak seçin 17.00 sona erecek. Sonucun saat 24.00 e kadar belli olabileceği tahmin ediliyor.